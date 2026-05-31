رغم خسارة اللقب .. «إنريكي» يشيد بآرسنال بعد نهائي دوري الأبطال

تحدّث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عقب الفوز المثير على آرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية، مؤكدًا أن المنافس قدم مستوى مميزًا واستحق الإشادة رغم خسارة اللقب.

ذكريات مؤلمة مع ركلات الترجيح

وعاد إنريكي للحديث عن تجربته السابقة مع ركلات الترجيح، مستذكرًا خسارة المنتخب الإسباني أمام منتخب المغرب في إحدى البطولات الكبرى، موضحًا أن الانتقادات التي تعرض لها آنذاك كانت قاسية للغاية.

وأكد المدرب الإسباني أن نجاح أو فشل ركلات الترجيح لا يرتبط فقط بالمدرب، بل يعتمد بشكل كبير على جودة اللاعبين والحراس، مشيرًا إلى أن نتيجة الركلات لا تلغي الأداء القوي الذي قدمه أي من الفريقين خلال المباراة.

إنجاز تاريخي جديد لباريس

وعن التتويج باللقب القاري للموسم الثاني على التوالي، أوضح إنريكي أن تكرار هذا الإنجاز يعد أمرًا استثنائيًا للغاية، مشيرًا إلى أن القليل من الأندية تمكنت من تحقيق ذلك عبر التاريخ.

وأضاف أن اللقب الأول كان يحمل قيمة تاريخية كبيرة للنادي، بينما يمنح اللقب الثاني الفريق مكانة أكبر بين كبار القارة الأوروبية، مؤكدًا أن النادي بات ضمن نخبة الأندية الكبرى ولا يرغب في مغادرة هذه المكانة.

احترام متبادل مع أرتيتا

وتطرق إنريكي إلى الحديث عن الجوانب التكتيكية التي شهدها اللقاء، مؤكدًا أن محاولات إدارة إيقاع المباراة أو إضاعة الوقت تعد من الأمور المعتادة في كرة القدم، وأن جميع المدربين يسعون لتطبيق الأسلوب الذي يخدم فرقهم.

كما أشاد بالمدرب ميكيل أرتيتا، مؤكدًا أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، وأنه قدم موسمًا مميزًا مع آرسنال.

اللعب الفعلي هو الأفضل

واختتم إنريكي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه يفضل زيادة وقت اللعب الفعلي قدر الإمكان، لكنه شدد في الوقت نفسه على احترام جميع الأساليب الفنية، معتبرًا أن آرسنال قدم موسمًا رائعًا واستحق الوصول إلى المباراة النهائية