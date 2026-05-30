القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينة ترفع علم جامبيا في خليج عمان حاولت الإبحار نحو إيران
أجواء أمن وطمأنينة | وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
2000 جنيه رسوم استخراج رخصة مهنة السايس طبقا للقانون
زيلينسكي: تحذيرات الاستخبارات من ضربة روسية مكثفة محتملة لا تزال قائمة
أنا أحبك | بن غفير يحرض نتنياهو لتصعيد حاد تجاه ضاحية بيروت
سار: اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج
مسيبتش باب مخبطتش عليه | نادر نور يعلن عصيانه على تأليف الأغاني بمنشور مُبكي
القيادة الأمريكية: صاروخ يعطل سفينة تحمل علم جامبيا أثناء الإبحار إلى ميناء إيراني
نهائي أبطال أوروبا.. أعمال شغب في الشانزليزيه بباريس واعتقالات وعنف بمحيط بارك دي برانس
ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء في رحاب المسجد الحرام
مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية دون أضرار بالمعدات الرئيسية
استشاري صحة نفسية يدق ناقوس الخطر: تعفن الدماغ يهدد مدمني السوشيال ميديا
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يوصي بالاحتفاظ بمواقعه في جنوب لبنان

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أوصت القيادة السياسية بالإبقاء على وجود القوات الإسرائيلية في المناطق التي سيطرت عليها داخل جنوب لبنان، وذلك في إطار أي اتفاق محتمل يتعلق بترتيبات التهدئة أو التسوية الأمنية على الجبهة الشمالية.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن التوصية العسكرية تستند إلى اعتبارات أمنية مرتبطة بمنع عودة التهديدات إلى المناطق الحدودية الشمالية لإسرائيل، خاصة في ظل استمرار التوتر مع حزب الله والتقديرات الأمنية التي تتحدث عن ضرورة الحفاظ على مواقع تعتبرها المؤسسة العسكرية ذات أهمية استراتيجية.

وذكرت القناة أن المناقشات الجارية داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تركز على شكل الترتيبات المستقبلية في جنوب لبنان، وما إذا كانت ستتضمن انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية أو الإبقاء على وجود عسكري في بعض المناطق التي تم التقدم إليها خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وأشارت إلى أن الجيش يرى أن أي انسحاب يجب أن يكون مرتبطاً بضمانات أمنية واضحة وآليات رقابة فعالة تحول دون عودة التهديدات إلى المنطقة الحدودية.

وتأتي هذه التسريبات الإعلامية في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنع تجدد المواجهات واسعة النطاق. كما تتزامن مع اتصالات تقودها أطراف دولية وإقليمية لبحث ترتيبات أمنية طويلة الأمد يمكن أن تساهم في خفض التوتر بين الجانبين.

في المقابل، يتمسك لبنان بموقفه المعلن الداعي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي دخلتها خلال العمليات العسكرية، مع التأكيد على احترام السيادة اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي وقراراته الخاصة بالوضع على الحدود الجنوبية.

كما أن نجاح أي اتفاق مستقبلي سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الوسطاء الدوليين على التوصل إلى ترتيبات توازن بين المطالب الأمنية الإسرائيلية والموقف اللبناني الرافض لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيه.

وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن ما أوردته القناة 13، كما لم تعلن الجهات المعنية تفاصيل أي اتفاق محتمل. غير أن التقرير يعكس استمرار النقاش داخل إسرائيل حول مستقبل الانتشار العسكري على الجبهة الشمالية في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

