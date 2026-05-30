الكاميرات كشفته .. القبض على عاطل احترف سرقة الدراجات النارية بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (نقاش - مقيم بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام أحد المنازل محل عمله بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى- مقيم بدائرة قسم مركز شرطة ههيا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



