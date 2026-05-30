رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل حول دخول نادي الوداد البيضاوي في سرية تامة في مفاوضات مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لتولي قيادة الفريق المغربي بداية الموسم القادم.

رحيل وشيك

أشارت التقارير إلي أن إدارة نادي الوداد البيضاوي استغلت رغبة يورتشيتش في فض الإرتباط مع نادي بيراميدز بعدما نجح في تأهل الفريق السماوي إلي دوري أبطال أفريقيا واحتلال المركز الثاني في الدوري الممتاز إلي جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

وتسابق إدارة نادي الوداد البيضاوي الزمن لإقناع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز لتولي قيادة الفريق المغربي بداية من الموسم القادم واستغلال خبراته القارية لإعادة الفريق إلي منصة التتويج والمنافسة على الألقاب.

وتنتظر إدارة نادي الوداد البيضاوي حسم المفاوضات من النواحي المالية لتولي الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مهام تدريب الفريق المغربي من أجل وضع خطة إعداد للموسم الجديد والتعاقد مع صفقات سوبر تحت إشراف الخواجة الكرواتي.

مفاوضات الأهلي

يذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلي دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز لتولي قيادة المارد الأحمر بعد الاستقرار علي رحيل الدانماركي ييس توروب وعقد جلستين مع مدرب الفريق السماوي عقب ضياع لقب الدوري الممتاز.

وجاء رحيل الدانماركي ييس توروب الوشيك عن النادي الأهلي نظرا للنتائج المخيبة لآمال جماهيره والخروج من دوري أبطال أفريقيا وفقدان بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الرابطة المحترفة.