نيويورك تايمز: المتشددون في إيران يعرقلون الاتفاق مع واشنطن.. ويتهمون قاليباف بالتساهل

كشف مسئولون أمريكيون لصحيفة “نيويورك تايمز” أن المتشددين في إيران يعرقلون التوصل إلى اتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح تقرير الصحيفة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يخوض معركة سياسية ضد الإعلام الحكومي بسبب الدعاية ضد التفاوض.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن المتشددين مثل إبراهيم عزيزي، عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وعلي باقر كني، نائب رئيس المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني، يعرقلون الاتفاق، واتهموا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالتساهل مع الأمريكيين، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن رأي المتشددين لا يمثل الجمهور العام.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، "إن أي اتفاق مع إيران سيكون اتفاقا جيدا"، في إشارة إلى المفاوضات الحالية بين واشنطن وطهران.

وأضاف هيجسيث، في كلمته خلال اجتماعات حوار شانجريلا في سنغافورة، أنه "لا تزال لدينا التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بتحالفاتها في منطقة المحيط الهادئ، وخفف في الوقت نفسه من حدة تصريحاته السابقة التي وصف فيها الصين بأنها تهديد وشيك.