الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد تميزه بـ «كاريرك شبهك».. تكريم طالب بصيدلة القاهرة الأهلية في مؤتمر AIPC2026 الدولي

في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية ، على دعم التميز الطلابي وتعزيز مشاركة الطلاب في المبادرات الأكاديمية والمهنية الهادفة، وبرعاية  الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تم تكريم الطالب يوسف تامر، الطالب بالفرقة الأولى ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية، خلال فعاليات AIPC2026، تقديرًا لتميزه وتفاعله الاستثنائي في سلسلة «كاريرك شبهك».

وتُعد سلسلة «كاريرك شبهك» إحدى المبادرات الأكاديمية النوعية التي أطلقها مركز التوجيه المهني وريادة الأعمال بكلية الصيدلة (FOPCC)، واستهدفت تقديم محتوى مهني متكامل يسهم في توسيع آفاق الطلاب والخريجين حول المسارات المهنية المتنوعة لمهنة الصيدلة، من خلال عرض علمي ومنهجي يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في القطاع الدوائي والرعاية الصحية.

وضمت السلسلة ثلاثين حلقة نُشرت على الصفحة الرسمية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت في صورة انفوجرافات احترافية تناولت مختلف المسارات المهنية للصيدلي، وفق منهجية تحليلية متكاملة استعرضت كل مسار من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية التي أتاحت للطلاب تكوين رؤية واضحة وواقعية حول طبيعة كل تخصص وفرصه المستقبلية.

ونجح الطالب يوسف تامر ، في تحقيق أعلى معدلات التفاعل والتوقع الصحيح لمحتوى الحلقات على مدار السلسلة كاملة، بما عكس مستوى متميزًا من الاهتمام والالتزام بمتابعة المحتوى العلمي والمهني، الأمر الذي أهله للفوز والتكريم خلال المؤتمر الدولي، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة في تطوير التعليم والممارسة الصيدلية على مستوى المنطقة.

وجرى التكريم خلال فعاليات المؤتمر برئاسة  الدكتور خالد مصيلحي، وسط مشاركة واسعة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية من مختلف الدول العربية.

وأكدت إدارة جامعة القاهرة الأهلية، أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به طلاب الجامعة من قدرات متميزة وشغف بالتعلم والتطوير الذاتي، كما يجسد نجاح الجهود المؤسسية الرامية إلى بناء شخصية الطالب الجامعي القادر على الجمع بين التفوق الأكاديمي والوعي المهني والانخراط الإيجابي في الأنشطة والمبادرات الداعمة لمسيرته المستقبلية.

كما أشادت الجامعة بالدور الرائد الذي يقوم به مركز التوجيه المهني وريادة الأعمال بكلية الصيدلة في إعداد وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، من خلال مبادرات مبتكرة تسهم في بناء المعرفة المهنية وتعزيز جاهزية الخريجين لمستقبل أكثر تنافسية وتميزًا.

