تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت
إغلاق مطار ميونيخ بعد الاشتباه في هجوم بطائرة مسيرة
نيويورك تايمز: المتشددون في إيران يعرقلون الاتفاق مع واشنطن.. ويتهمون قاليباف بالتساهل
بصاروخ أرض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان
تراجع الدواجن والبيض في رابع أيام العيد.. البانيه يهبط إلى 190 جنيهًا
بعد تميزه بـ «كاريرك شبهك».. تكريم طالب بصيدلة القاهرة الأهلية في مؤتمر AIPC2026 الدولي
قبل السفر لأمريكا.. إجراء جديد من حسام حسن في منتخب مصر
صلاح ومرموش في الهجوم.. التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في ودية البرازيل
النسخة 68.. قائمة الأندية المشاركة في الدوري الجديد
جيش الاحتلال ينذر سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني
التحول الأخضر في مصر.. من التزام بيئي دولي إلى أداة لتعزيز التنمية المستدامة
باقي أقل من 7 ساعات.. متى ينتهي وقت التكبيرات في عيد الأضحى؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع الدواجن والبيض في رابع أيام العيد.. البانيه يهبط إلى 190 جنيهًا

ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الدواجن والبيض تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استمرار تراجع الأسعار مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بزيادة المعروض وتحسن معدلات الإنتاج.
 

الدواجن البيضاء
 

استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع عند نحو 70 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 82 جنيهًا للكيلو، بعد أن كان قد سجل 80 جنيهًا خلال الأيام الماضية.
 

الأمهات والساسو
 

وانخفض سعر الدواجن الأمهات إلى نحو 55 جنيهًا للكيلو داخل المزارع، لتباع للمستهلك بنحو 68 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن الساسو نحو 90 جنيهًا للكيلو بالمزرعة مقابل 97 جنيهًا سابقًا، وتصل للمستهلك بسعر يقارب 105 جنيهات.
 

أسعار البلدي
 

وحافظت الدواجن البلدي على استقرارها عند مستوى 110 جنيهات للكيلو في المزرعة، بينما سجل سعر البيع للمستهلك نحو 120 جنيهًا للكيلو.
 

هبوط البانيه
 

واصلت أسعار أجزاء الدواجن تراجعها، حيث انخفض سعر كيلو البانيه ليتراوح بين 180 و190 جنيهًا في بعض المحال، بعدما كان قد وصل إلى 260 جنيهًا، فيما تراوح سعر الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، والأجنحة بين 70 و80 جنيهًا.
 

أسعار الحمام
 

وسجل سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار الطلب خلال عطلة عيد الأضحى.
 

تراجع أسعار البيض
 

شهدت أسعار البيض انخفاضًا ملحوظًا، إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 90 جنيهًا للجملة وتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات، مقارنة بنحو 140 جنيهًا في فترات سابقة.

واستقرت كرتونة البيض الأبيض عند 85 جنيهًا للجملة، لتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 135 جنيهًا للجملة وتباع بحوالي 150 جنيهًا.
 

زيادة الإنتاج
 

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار البيض تراجعت بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت من نحو 155 جنيهًا العام الماضي إلى ما بين 90 و95 جنيهًا حاليًا، نتيجة زيادة الإنتاج بنحو 20% مقارنة بالعام السابق.
 

تحذيرات المنتجين
 

وأشار إلى أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يؤثر على بعض المنتجين ويهدد استقرار السوق على المدى المتوسط، موضحًا أن زيادة الإنتاج ساهمت في رفع معدلات الاستهلاك وتحريك الأسواق، وأن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب دون وجود ممارسات احتكارية.

