تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

أفادت وكالة بلومبيرج، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن هجوماً صاروخياً باليستياً إيرانياً استهدف قاعدة جوية كويتية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما أسفر عن إصابات طفيفة لعدد من الأمريكيين، وألحق أضراراً جسيمة بطائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 Reaper.

وأضاف التقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على الهجوم طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت صاروخ فاتح-110، إلا أن الحطام المتساقط أصاب قاعدة علي السالم الجوية".

ويأتي هذا التقرير بعد أن أعلنت إيران، يوم الخميس، استهدافها قاعدة جوية أمريكية رداً على غارات أمريكية استهدفت عملية طائرات مسيرة إيرانية. وفي حين لم تُفصح إيران عن تفاصيل موقع القاعدة، أدانت الكويت هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ، زعمت أن إيران نفذته.