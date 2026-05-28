اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي للتأكيد على تضامن مصر مع دولة الكويت الشقيقة

اجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، يوم الخميس ٢٨ مايو، وذلك لبحث التطورات الإقليمية والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة.

وجدد وزير الخارجية خلال الاتصال إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا الدعم لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وشهد الاتصال تبادلا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ومسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يضع حدا للحرب الدائرة ويأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية للأشقاء في دول الخليج، بما يضمن صون الأمن القومي العربي ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة.