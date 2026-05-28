ترامب: انضمام السعودية وقطر لاتفاقيات أبراهام مع إسرائيل ضرورة للاتفاق مع إيران

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة رسم مسار التفاهمات في الشرق الأوسط، مؤكدا أن توسيع اتفاقيات أبراهام بات أولوية أساسية لواشنطن، ومعتبرا أن انضمام دول جديدة إلى مسار التطبيع مع إسرائيل يمثل “خطوة ضرورية” لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي تصريحات أدلى بها داخل البيت الأبيض، قال ترامب إنه غير مقتنع بجدوى المضي في أي اتفاق مع إيران في حال استمرار بعض الدول العربية خارج إطار الاتفاقيات، في إشارة إلى السعودية وقطر، مؤكدا أن التجربة الحالية “أثبتت نجاحا كبيرا وحققت نتائج فعالة”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن عدة دول عربية التحقت بالفعل بالاتفاق، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بما وصفه بـ”الخطوة الشجاعة” التي اتخذتها تلك الدول، ومؤكدا أن اتفاقيات أبراهام حققت مكاسب سياسية واستراتيجية مهمة.

وأضاف ترامب أن انضمام السعودية وقطر إلى الاتفاقيات سيكون “تطورا إيجابيا للغاية” بالنسبة للمنطقة، في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة في الشرق الأوسط.