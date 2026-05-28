بتهمة هدم قيم المجتمع.. حبـس كروان مشاكل 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة المختصة بمحافظة الإسكندرية حبس صانع المحتوى المعروف بـ“كروان مشاكل” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب القبــ..ــض عليه على خلفية بلاغات تتهــ..ــمه بنشر محتوى يُخــ..ــالف القيم والمبادئ المجتمعية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم أثناء تواجده بمنطقة بيانكي في حي العجمي، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبــ..ـطه وبمواجهته، أقر بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وفي سياق متصل، كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز قد قرر مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ إجراءات بحجب الحسابات الإلكترونية الخاصة به على منصات التواصل الاجتماعي.

كما قرر المجلس مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن المقاطع المتداولة، لما تضمنته من محتوى يُعد خادشًا للحياء العام، وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ومخالفة للقيم الأسرية في المجتمع المصري.