وزير الخزانة الأمريكي: أيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم انتهت

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: على سلطنة عمان خصوصا العلم أننا سنستهدف بقوة أي جهة متورطة في تسهيل فرض رسوم بمضيق هرمز.

تابع وزير الخزانة الأمريكي: على جميع الدول أن ترفض رفضا قاطعا أي محاولات من جانب إيران لعرقلة حرية التجارة، فأيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم انتهت.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب بيسنت على منصة "إكس" أن واشنطن: "ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين" إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون "تزودهما بالوقود وبيع تذاكر" السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وأضاف: "وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة".