وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة التهديدات في كل الجبهات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستواصل العمل كلما تطلب الأمر لإزالة التهديدات في كل الجبهات وفي كل مكان.

وسبق وقال كاتس، أن حزب الله اللبناني دفع وسيدفع أثمانا باهظة وقاسية على خلفية ما وصفها بأفعاله الإجرامية الموجهة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.

تصريحات الوزير تعليقا على مقتل جندية إسرائيلية خلال نشاط عملياتي مكثف جرى في المنطقة الجنوبية من لبنان، مشددا على أن القيادة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع التهديدات المحيطة بالبلدات والمستوطنات الحدودية.



وذكر كاتس، في منشور رسمي له عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، عن تعازيه إلى عائلة الجندية المقتولة روتيم يناي والتي كانت تُشغل منصب مساعدة مسؤول شؤون الأفراد في لواء جفعاتي.

وأشاد وزير الدفاع، بتفاني الجندية المقتولة وخدمتها التي قدمتها على مدار العامين الماضيين لدعم ومساندة جنود الاحتلال وعناصره المنتشرين في جبهات القتال.