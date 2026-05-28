تراجع عيار 21.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

تراجع سعر الذهب، أمس الأربعاء، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6765 جنيه منخفضا 45 جنيها.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية يوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 مايو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7730جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7675جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6765جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6715 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5800 جنيهاً.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5755 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4510 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4475 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.120ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 53.720 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 240475 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 238695 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

بلغ الدولار الصاغة سعر اليوم نحو 53.98جنيه مقابل 52.24 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4455.1 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.