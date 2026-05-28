قبل إنطلاقها 6 يونيو .. قرارات نهائية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كافة الاستعدادات الخاصة لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. حسمته رسميا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا حسمت خلاله قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، مؤكدة ما يلي :

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 ، بينما يبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026

و اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

شكل امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أكدت وزارة أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 ستُعقد بنظام “البوكليت”، وذلك بإستثناء بعض المواد الإمتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، وذلك في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. أعداد الطلاب واللجان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

كما يتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. موعد بدء التصحيح

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء أعمال تصحيح و تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.