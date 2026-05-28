قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان
هل يجوز صيام يوم القر؟ تعرف على فضله ومعناه
قبل إنطلاقها 6 يونيو .. قرارات نهائية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026
مسؤول إيراني: احتياطي النقد الأجنبي لا يكفي لأكثر من 3 أشهر
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود مع لبنان
ماذا يفعل من لم ينحر الأضحية حتى انتهاء الوقت؟.. دار الإفتاء تجيب
الجيش السوداني يحرز تقدمًا ويسيطر على عدة مناطق في إقليم النيل الأزرق
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات معادية
مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-5-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني: احتياطي النقد الأجنبي لا يكفي لأكثر من 3 أشهر

الشعب الإيراني
الشعب الإيراني
القسم الخارجي

أثار تقرير نشرته صحيفة  وول ستريت جورنال حالة من الجدل بشأن الوضع الاقتصادي الإيراني، بعدما نقل عن مسؤول إيراني قوله إن احتياطي العملات الأجنبية لدى طهران “لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر قبل الحرب”، في إشارة إلى الضغوط المالية الحادة التي تواجهها البلاد نتيجة التصعيد العسكري والعقوبات الدولية المتزايدة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه إيران أزمة اقتصادية متفاقمة، مع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الأجنبية، بالتزامن مع استمرار التوترات في منطقة الخليج وتعطل جزء من صادرات النفط بسبب المخاطر الأمنية المرتبطة بمضيق هرمز.

 وتشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن الاقتصاد الإيراني يتعرض لضغوط غير مسبوقة منذ اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة.

وبحسب تقارير اقتصادية حديثة، تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الإيرانية مستويات قياسية، حيث تخطى 1.8 مليون ريال إيراني في السوق المفتوحة، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتصاعد المخاوف من انهيار اقتصادي أوسع. 

كما ارتفعت أسعار الذهب والسلع الأساسية بشكل كبير، في ظل سعي الإيرانيين لتحويل مدخراتهم إلى أصول أكثر استقراراً.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن تزايد القلق داخل الدوائر الرسمية الإيرانية بشأن قدرة الحكومة على تمويل الواردات الأساسية ودعم العملة المحلية، خاصة مع استمرار القيود على تصدير النفط والتحويلات المالية الدولية. 

وذكرت وسائل إعلام دولية أن الأزمة دفعت بعض المسؤولين الإيرانيين إلى التحذير من “انهيار اقتصادي” إذا استمرت الحرب والعقوبات لفترة أطول.

في المقابل، يرى محللون أن إيران لا تزال تمتلك بعض أدوات الصمود، أبرزها التجارة مع الصين وبعض الدول الآسيوية، إضافة إلى شبكات التهريب والالتفاف على العقوبات، إلا أن هذه الأدوات قد لا تكون كافية لتعويض الخسائر الضخمة الناتجة عن تعطل قطاع الطاقة وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني في المرحلة الحالية، خاصة مع استمرار التوترات العسكرية وتزايد الضغوط الغربية على طهران. 

وول ستريت جورنال ايران طهران الحرب الحصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

بشاير آل قبوص

وفاة الإعلامية السعودية بشاير آل قبوص

محمد صلاح

الفرعون المصري على أعتاب مغامرة جديدة .. هل يعود صلاح إلى إيطاليا؟

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

البرازيلي تشاموسكا

حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

ترشيحاتنا

الشيخ محمد حسان

فوق جبل عرفات.. الشيخ محمد حسان يخطف القلوب بدعاء مؤثر وسط الحجاج

رمي الجمرات

الحجاج يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

أيام التشريق

أيام التشريق .. اغتنم 3 أمور أوصى بها النبي للفوز بالمغفرة

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد