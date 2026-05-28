قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة.

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

الممبار:

المقادير :

1 كيلو ممبار

1 كيلو أرز مصري

نصف كيلو لحم مفروم

1 كيلو طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

ربع كيلو بصل مفروم

قليل من فرم أعواد الشبت والبقدونس

ملعقة من الملح والفلفل الأسود

ملعقة من الفلفل الحار (حسب الرغبة)



طريقة التحضير :

- قومي بتنظيف الممبار جيدًا بالماء والملح والخل من الداخل والخارج.

- يشوح اللحم المفروم على النار مضاف له البصل حتى يجف الماء الخارج من اللحم المفروم، ثم يضاف له مكعبات الطماطم الصغيرة وفرم الشبت والبقدونس.

- وبعد التقليب الجيد يمكنك أن تضيفي الأرز للخلطة وتتبيلها بالملح والفلفل، وبعد تتبيلها مرة أخرى قومي برفع الإناء من على النار.

- يحشى الممبار بالخلطة السابقة مع ملاحظة عدم ملئ الممبار بالأرز بشكل كافي، فالأرز يقوم بالتمدد عند طهيه.

- تضاف قطع الممبار ليغلي في إناء به ماء مغلي وبصلة صغيرة مقطعة قطع كبيرة وبعض قطع الحبهان، وبعد أن تتأكدي من نضج الممبار قومي بإخراجة وتصفيته من ماء السلق، ثم قومي بتحمير الممبار في الزيت المغلى، بعد ذلك قومي بتقديمه ساخنًا في طبق مفروش بالبقدونس.