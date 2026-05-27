لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الكبدة النية ؟

يعشق الكثير تناول الكبدة النية خلال عيد الأضحى المبارك ورغم أن لها فوائد عديدة إلا أن هناك بعض الدراسات الحديثة التي حذرت من تناولها كما كشفت منظمة الصحة العالمية في نقاط عن الكوارث الصحية التي تسببها الكبدة النية .



فقد تحتوي الكبدة النية على بكتيريا وطفيليات ضارة تسبب التسمم الغذائي وآلام المعدة والإسهال كما أن تناولها دون طهي جيد يزيد خطر الإصابة بعدوى خطيرة مثل السالمونيلا والتهاب الكبد.

وكشفت المنظمة في تقريرها أن الكبدة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A، والإفراط فيها قد يسبب أضرارًا للكبد والعظام.

كما أن تناول الكبدة النية قد يضعف المناعة لدى الأطفال وكبار السن والحوامل بسبب احتمالية انتقال الميكروبات.





وأشار التقرير ايضًا أن التخزين أو التحضير غير الصحي للكبدة يرفع احتمالية نمو البكتيريا والفساد بسرعة .

ورغم هذه الأضرار إلا أن موقع هيلثي كشف عن عدة فوائد صحية للكبدة النية ومنها :

زيادة نسبة الحديد في الجسم : الكبدة النية تعتبر مصدراً غنياً بالحديد، وهو معدن هام لإنتاج الهيموغلوبين في الدم، والذي يساعد في نقل الأكسجين إلى الأنسجة وتعزيز وظائف الجهاز المناعي.

مصدر لفيتامينA : الكبدة النية تحتوي على فيتامين a بشكل طبيعي، وهو ضروري لصحة العين ، ونمو الأنسجة، كما يدعم صحة الجلد والشعر.

مصدر لفيتامين ب12: الكبدة النية تحتوي على فيتامين ب12، والذي يلعب دوراً مهمًا في صحة الجهاز العصبي .

سهلة الهضم: الكبدة النية تحتوي على نسبة عالية من البروتينات السهلة الهضم، وبالتالي يمكن للجسم امتصاص العناصر الغذائية بسهولة .



