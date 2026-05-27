إيران تؤكد قبضتها على مضيق هرمز: مرور 23 سفينة في يوم

أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني استمرار سيطرتها الدقيقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن عمليات العبور تتم بشكل منتظم وبـ"حزم واقتدار" وفق تعبيرها.

وأوضحت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، أن 23 سفينة وناقلة نفط عبرت المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد حصولها على تراخيص وإجراء تنسيق مباشر مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أبرز الممرات البحرية الحيوية لنقل النفط والتجارة العالمية.