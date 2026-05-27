واشنطن تلوح باختراق قريب في مفاوضات إيران النووية وسط تشدد في العقوبات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض عن تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران بشأن الاتفاق النووي، مرجحًا أن تتضح النتائج خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وقال روبيو إن واشنطن “تريد التوصل إلى اتفاق”، مضيفًا: “نعتقد أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية والاهتمام، وسنرى خلال الساعات والأيام المقبلة ما إذا كان يمكن تحقيق تقدم فعلي”.

في المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقفه الرافض لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تسليم اليورانيوم المخصب، مؤكدًا أن بلاده لن تقدم أي تنازلات في هذا الشأن.

وكان ترامب قد أوضح في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع العقوبات عن إيران قبل التوصل إلى اتفاق ثنائي شامل، في إشارة إلى استمرار النهج المتشدد تجاه الملف النووي الإيراني.