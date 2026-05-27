بعد 88 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تعيد الإنترنت تدريجياً

بدأت خدمات الإنترنت في إيران تعود تدريجياً إلى مختلف أنحاء البلاد، بعد انقطاع واسع استمر نحو 88 يوماً فرضته السلطات خلال فترة التوترات والحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار ارتياحاً واسعاً بين الإيرانيين الذين عانوا من عزلة رقمية خانقة.

ورغم استئناف الخدمة بشكل تدريجي، لا تزال السلطات تفرض قيوداً مشددة على الوصول إلى الإنترنت العالمي، حتى في الأوقات العادية، وسط مطالب متزايدة بتخفيف القيود وتعزيز حرية الاتصال.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، الأربعاء، أن الشعب الإيراني "يستحق التواصل بحرية ومستقبلاً أكثر إشراقاً واقتصاداً نابضاً بالحياة"، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس بإعادة الإنترنت واستقرار خدمات الاتصالات تعكس "نهجاً عقلانياً ووقوفاً إلى جانب المواطنين".