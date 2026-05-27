رسالة وداع مؤثرة من مشجعة ليفربول إلى محمد صلاح

أثارت صورة النجم المصري محمد صلاح تفاعلا واسعا بين جماهير نادي ليفربول، بعدما ظهرت مشجعة إنجليزية وهي تستعيد ذكرى قديمة جمعت طفلها الصغير بصلاح قبل ست سنوات، إلى جانب صورة حديثة .

وكتبت المشجعة عبر منصة “إكس”: «لقد كبر طفلي الذي كنت تحمله وهو صغير، والآن يراك للمرة الأخيرة وأنت تغادر ليفربول".

وأضافت: “تلك الصورة وأنت تحمل طفلي الصغر كانت من 6 سنوات، لا أصدق أن الوقت مر سريعا، ما زلت أتذكر حينها.. شكراً لك على كل شيء قدمته لنا، نحن نحبك كثيراً ونتمنى لك التوفيق في القادم وسنشجع أي فريق تلعب إليه”.

وودع محمد صلاح جماهير ليفربول في أجواء مؤثرة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء طابعًا خاصًا باعتباره الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، إلى جانب زميله أندي روبرتسون، حيث شارك الثنائي في التشكيل الأساسي وسط وداع جماهيري كبير في مدرجات “أنفيلد”.

وشهدت المدرجات لحظة مؤثرة عندما رفعت جماهير ليفربول “تيفو” خاص حمل عبارة “MO 11”، تكريمًا للنجم المصري الذي قدم سنوات استثنائية مع “الريدز” امتدت على مدار 9 أعوام.