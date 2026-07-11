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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الخالق صلاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستماع لكلمات من عدد من لاعبي المنتخب على هامش تناول وجبة الغداء ضمن فعالية استقبال بعثة المنتخب بعد المشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال الرئيس السيسي خلال تناول الغداء: «لازم إنتو تتكلموا.. يعني كل واحد يقول أحاسيسه في الماتشات المختلفة.. يعني شوبير والشناوي وغيرهم يعني».

وأضاف أن هذا الأمر يمثل فرصة كبيرة للاستماع من لاعبي المنتخب، ليعرف المصريون ما عاشه اللاعبون من أحداث خلال البطولة.

حسام حسن للرئيس السيسي: أنا وإبراهيم حسن شايفين حضرتك مثال لينا

وجه كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:

أنا وإبراهيم حسن شايفين حضرتك مثال لينا في كل المجالات في تطور مصر وازدهارها.

ومن جانبه وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب التكريم الرسمي الذي حظي به المنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشواره في المونديال ضمن أفضل 16 منتخبًا في العالم، بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها الفراعنة أداءً مميزًا أمام بطل العالم.

وقال محمد صلاح، خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري: "دعم الرئيس السيسي الذي تلقيناه، والرسائل التي كان يوجهها لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هي أفضل تكريم لنا".

وأضاف قائد الفراعنة: "أود أن أقول إن هذه بداية لوضع الكرة المصرية في مكانها الصحيح، وأن نعود مجددًا إلى المحافل العالمية".

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: "نريد ألا نقصر في حق أنفسنا وحق الناس، وأتمنى تحقيق البطولات في المرحلة المقبلة، وأن نستكمل معًا ما بدأناه".

الرئيس السيسي منتخب مصر حسام حسن

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