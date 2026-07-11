سرقوا تلفونات وتعدوا عليها بالسب | الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مثيرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام بعض الأشخاص بالدلوف لمنزلها بالدقهلية والتحصل على صور شخصية لها من هاتف نجلها دون علمه وقيام أحدهم بإرسال رسائل تحوى عبارات سب وتهديد لها.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية خلال شهر يناير 2025 من القائمة على النشر بتضررها من جيرانها (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ) لقيامهم بالدلوف لمنزلها ومغافلة نجلها وسرقة بطاقة ذاكرة هاتف محمول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه وصدور حكم قضائى ببراءة المتهمين.

بإستدعاء القائمة على النشر حضر محامى وكيلاً عنها لتواجدها حالياً خارج البلاد وقرر بتضرره من شقيق أحد المشكو فى حقهم لقيامه بإرسال رسائل سب وتهديد لموكلته لوجود خلافات سابقة بينها وشقيقه.. أمكن ضبط المشكو فى حقه ( سائق "له معلومات جنائية " ) ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين أنه يحوى دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابها ظناً منه بقيام الشاكية بإنشاء صفحات وهمية بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد التشهير به وشقيقه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.