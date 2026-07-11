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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تعليم بورسعيد تناقش آليات تنفيذ مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر".. صور

تعليم بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر"
تعليم بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر"
محمد الغزاوى
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أناب الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم،  الحسيني راغب مدير عام التعليم العام للاجتماع بمديري مدارس المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والمدارس الرسمية والمتميزة والتعليم الخاص وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
 

تعليم بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر"

ويأتي الاجتماع لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مسابقة حرب أكتوبر المجيدة تحت شعار "فرسان القراءة في نصر أكتوبر" في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع متمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، حيث تستهدف المسابقة الطلاب في المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية خارج مدارس التأسيس العسكري.
 
 

وأشار مدير عام التعليم العام إلى أن المسابقة تنفذ من خلال اعداد بحث عن احدى الموضوعات المقترحة لكل مرحلة مع تشكيل لجنة بالإدارات التعليمية لمناقشة الطلاب في المعلومات المقدمة ومدى تفهمه لها واختيار منسق بالمدرسة لمتابعة تنفيذ البحث، لافتا إلى أن هناك جوائز مالية لعدد 30 طالبا بواقع 10 طلاب بكل مرحلة تعليمية.
 
جاء ذلك بحضور الدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والأستاذة ايمان شادوفة مدير إدارة التعليم الاعدادي والأستاذ محمد رفعت مدير إدارة التعليم الثانوي.

بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد

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