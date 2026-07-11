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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع أسوان

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع أسوان بطول 600 متر
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع أسوان بطول 600 متر
محمد الغزاوى
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تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع أسوان، بطول 600 متر، والتي تُنفذ بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة بنك الشاي بحي الضواحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

 

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع أسوان بطول 600 متر

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي.

واطمأن محافظ بورسعيد على سير العمل ونسب التنفيذ، مؤكدًا أهمية الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط المياه وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يضمن تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب بالمنطقة، وعدم الحاجة إلى إعادة الحفر بعد الانتهاء من أعمال التطوير

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ أعمال البنية التحتية بالتوازي مع مشروع التطوير، بما يحقق أعلى معدلات الجودة ويُسهم في سرعة الانتهاء من المشروع وفق الخطة الزمنية المقررة

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