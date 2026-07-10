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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لبحث خطة تطوير وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي محافظ بورسعيد يستقبل مسؤولي مستشفى آل سليمان

المحافظ يوجه بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية حفاظًا على انتظام الخدمة للمرضى
المحافظ يوجه بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية حفاظًا على انتظام الخدمة للمرضى
محمد الغزاوى
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استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مسؤولي مستشفى آل سليمان، لبحث مطلب المستشفى بشأن تطوير وحدة الغسيل الكلوي، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والأستاذة سحر عادل سليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية آل سليمان

المحافظ يوجه بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية حفاظًا على انتظام الخدمة للمرضى

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد بضرورة التنسيق الكامل والمسبق مع مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتطوير وحدة الغسيل الكلوي، بما يضمن الحفاظ على انتظام تقديم الخدمة وعدم تأثر المرضى بأعمال التطوير

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على صحة المرضى واستمرار تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة، مع العمل على تحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مستشفي آل سليمان

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