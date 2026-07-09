تموين بورسعيد يُحبط تداول 3000 عبوة مشروبات وعصائر مجهولة المصدر داخل مخزن سري

وجهت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ضربة استباقية جديدة لأسواق السلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتعليمات محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر وكيلة المديرية؛ بتكثيف الرقابة والمتابعة الدقيقة على الأسواق والمخازن غير المعلن عنها لضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين

تم تشكيل حملة رقابية مكبرة عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تميزت بالتنسيق المشترك والقيادة الميدانية أحمد العربي مدير إدارة الرقابة المركزية و محمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية.



تفاصيل المداهمة وحصاد المضبوطات



نجحت الحملة في استهداف أحد المخازن السرية وغير المعلن عنها بنطاق حي المناخ، والتي كانت تُستخدم لتخزين سلع ومشروبات قبل طرحها في الأسواق،

وأسفرت أعمال التفتيش الفوري عن ضبط

2000 عبوة عصير متنوعة وبدون أي بيانات أو مستندات رسمية تفيد مصدرها أو مشروعية تداولها.

1000 عبوة مشروب طاقة: مجهولة المصدر بالكامل، وغير مدون عليها البيانات الإلزامية الخاصة بالإنتاج أو الصلاحية.

و نظراً لما تمثله المنتجات مجهولة المصدر من خطر داهم ومباشر على صحة وسلامة المواطنين، قامت الحملة بالتحفظ الفوري على إجمالي المضبوطات البالغة 3000 عبوة مشروبات، وجرى تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال الواقعة لمخالفة القوانين والقرارات التموينية المنظمة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

واكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار جولات القطاعات الرقابية بصفة يومية ومفاجئة لاقتلاع كافة صور الغش التجاري والمخازن غير المرخصة، مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تموينية تمس أمن المجتمع الغذائي عبر الأرقام الساخنة: 16528 أو 19588.