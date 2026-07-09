تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال زراعة الأشجار والنباتات بشارع محمد حسني مبارك بحي الزهور، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لتكثيف أعمال التشجير والتجميل والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف الأحياء

محافظ بورسعيد يتابع أعمال زراعة أشجار ونباتات البونسيانا بشارع محمد حسني مبارك

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد،، حيث اطلع على معدلات تنفيذ أعمال الزراعة والتنسيق الحضاري، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وإضفاء مظهر جمالي يليق بالمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال زراعة الأشجار والنباتات في أقرب وقت، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المسطحات الخضراء وتطوير الميادين والشوارع، لما لذلك من دور في تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ أن أعمال التشجير والتجميل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالشكل الجمالي لشوارع بورسعيد، والحفاظ على الطابع الحضاري للمحافظة، بما يواكب جهود التنمية والتطوير التي تشهدها مختلف القطاعات.