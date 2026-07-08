أبو ليمون: معًا نحافظ على بورسعيد.. منور العمارة ليس مكانًا لإلقاء المخلفات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن مناور العمارات خُصصت للتهوية والإضاءة، وليست مكانًا لإلقاء القمامة أو المخلفات بمختلف أنواعها.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على الحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

منور العمارة متنفس طبيعي للتهوية والإضاءة.. فلنحافظ عليه نظيفًا

وأهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين ضرورة الامتناع عن إلقاء المخلفات داخل المناور، لما يسببه ذلك من انبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والقوارض، فضلًا عن زيادة مخاطر الحرائق والإضرار بصحة السكان.

وقال محافظ بورسعيد إن الحفاظ على نظافة المنور مسئولية مشتركة بين جميع قاطني العقار.

وأضاف أن الحفاظ على نظافة العمارات والمناطق السكنية يعد جزءًا أساسيًا من الحفاظ على أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة، مشددًا على أن الوعي المجتمعي والتعاون بين المواطنين هو السبيل للحفاظ على بيئة صحية ومظهر حضاري يليق ببورسعيد وأهلها.