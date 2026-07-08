تفاصيل وفاة مشجع داخل مقهى بالإسكندرية أثناء مباراة مصر والأرجنتين

لقي مواطن مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء متابعته مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم، وذلك داخل أحد المقاهي بمنطقة محطة صفر شرق الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوفاة أحد المواطنين داخل مقهى بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وعلى الفور انتقل ضباط القسم، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفى يُدعى "إبراهيم. م"، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء جلوسه داخل أحد المقاهى لمتابعة وتشجيع المنتخب الوطني خلال مباراته أمام الأرجنتين.

وبوصول طاقم الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أن المواطن قد فارق الحياة متأثرًا بالأزمة الصحية التي تعرض لها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الوفاة، وصرحت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وفقًا للقانون.