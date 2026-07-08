نائب: الدولة تبني مؤسسات تستبق التحديات وتدير المخاطر بأعلى المعايير العالمية

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عكست رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على إدارة الأزمات واستشراف المخاطر، بما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة التي تمتلك أدوات حماية أمنها القومي وتأمين مقدراتها في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة.

وقال لاوندي إن استعراض الإمكانات المتطورة التي تمتلكها الدولة في مجالات القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، ويؤكد أن مصر لا تكتفي بالتعامل مع التحديات بعد وقوعها، وإنما تعتمد على التخطيط العلمي والاستعداد المسبق، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة اتخاذ القرار والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة في مختلف الظروف.

وأضاف أن الرئيس السيسي رسخ خلال كلمته مفهومًا متقدمًا لإدارة الدولة يقوم على استشراف المستقبل وقراءة المتغيرات الإقليمية والدولية بصورة دقيقة، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تشهدها المنطقة، ويؤكد أن بناء القوة الشاملة للدولة أصبح ضرورة وطنية لحماية مسيرة التنمية وصون مقدرات الشعب المصري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقر القيادة الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة إدارة الدولة، ويجسد حجم ما حققته مصر من تقدم في بناء مؤسسات عصرية تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والرقمية، بما يضمن التكامل بين مختلف أجهزة الدولة، وسرعة تبادل المعلومات، ودعم متخذ القرار في الوقت المناسب.

وأوضح لاوندي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بتطوير العنصر البشري، ورفع كفاءة التدريب، وتحديث منظومات القيادة والسيطرة، وهو ما انعكس على قدرة مؤسسات الدولة في التعامل مع مختلف الأزمات بكفاءة واحترافية، والحفاظ على استمرار تنفيذ خطط التنمية رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية.

واختتم النائب جرجس لاوندي بيانه بالتأكيد، أن ما تشهده مصر من تطوير غير مسبوق في بنيتها المؤسسية والاستراتيجية يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة قوية وقادرة، تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لمواجهة مختلف التحديات، ويعزز مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.