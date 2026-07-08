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يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد مدير منظمة الموانئ في هرمزغان الإيرانية، أن العدوان الأمريكي الصهيوني استهدف مرتين ميناء سيريك شرقي المحافظة.

وبيّن مدير منظمة الموانئ في هرمزغان الإيرانية ، أن الهجوم أدى إلى إصابة 3 وألحق أضرارا في أحد الأرصفة في ميناء سيريك.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، اليوم الأربعاء، إتمام جولة جديدة من الضربات على إيران، وأنها استهدفت أكثر من 80 هدفًا خلال هجماتها الأخيرة.

إلى جانب شنّ موجة جديدة من الضربات على إيران، ألغت واشنطن أيضًا ترخيصًا يسمح للبلاد ببيع النفط ، بعد إصابة ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "ضربت القوات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا تابعًا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية المتدفقة عبر الممر التجاري الدولي".

وأضاف البيان: "تبقى قوات القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم تنفيذه". 

إيران عدوان أمريكي على إيران ميناء سيريك الموانئ الإيرانية هرمزغان الإيرانية

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