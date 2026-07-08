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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة عالمية.. كاديلاك تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كاديلاك
كاديلاك
عزة عاطف

حسمت شركة “كاديلاك” الأمريكية التابعة لمجموعة جنرال موتورز خطتها التسويقية الجديدة، برفع السقف السعري لأيقونتها العملاقة “إسكاليد” الفاخرة. 

وكشفت أدلة الطلب الرسمية الصادرة حديثًا عن قرار الشركة بإلغاء الفئة القياسية والأرخص تمامًا المعروفة باسم "1SA" من خطوط الإنتاج لعام 2027 الموديلية القادمة، سواء بنظام الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي.

ويرفع هذا الإجراء اللوجستي من كلفة اقتناء الـ SUV مهيبة الحجم بالأسواق؛ حيث كانت نسخة 2026 تتوفر ماديًا بسعر يبدأ من 93,995 دولارًا أمريكيًا قبل احتساب رسوم الشحن والتوصيل، لتصبح إسكاليد رسميًا سيارة تفوق قيمتها حاجز الستة أرقام فوريًا. 

ورغم أن كاديلاك لم تعلن رسميًا عن الأسعار النهائية لطرازات 2027، إلا أن إلغاء الفئة الأساسية يضمن قفزة سعرية مباشرة تتجاوز الـ 100 ألف دولار بصالات العرض.

إعادة ترتيب الفئات الفاخرة وحظر نسخ الدفع الخلفي للبلاتينيوم

بموجب الإستراتيجية الجديدة، ستتحول فئة "Luxury" لتصبح هي نقطة الانطلاق والمدخل الأساسي لعالم إسكاليد. 

وتبدأ أسعار هذه الفئة في موديلات العام الحالي من 104,995 دولارًا لنسخة الدفع الخلفي، وتصل إلى 107,995 دولارًا لنسخة الدفع الرباعي؛ مما يعني أن المستهلكين سيضطرون ماديًا لدفع ما يزيد عن 10 آلاف دولار إضافية فوريًا للحصول على أقل فئة متاحة من السيارة بالأسواق.

ولم تتوقف التعديلات الهيكلية عند الفئات الاقتصادية فحسب، بل امتدت برمجياً وماديًا لخطوط الفئات العليا؛ إذ قررت كاديلاك إلغاء خيار الدفع الخلفي تمامًا من فئتي "Platinum Luxury" و"Platinum Sport" الفاخرتين. 

وستأتي هذه الفئات القيادية حصريًا بنظام الدفع الرباعي (4WD) كميزة مصنعية ثابته، مما يرفع الكلفة التشغيلية والاستثمارية بمقدار 3000 دولار إضافية تلقائيًا، وهو ما سينعكس على مبيعات التوكيلات في الولايات ذات الطقس الدافئ التي لا تحتاج لهذه المنظومة ماديًا.

منظومة حركة مرعبة وتقنيات رقمية لحماية الصدارة لعام 2026 الحالي

تحافظ إسكاليد لعام 2026 الحالي وموديلات 2027 القادمة على منظومتها الميكانيكية الجافة والعنيفة، المعتمدة على محرك ثماني الأسطوانات على شكل V بسعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصانًا، 

متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 10 سرعات. 

وتتفوق السيارة من خلال شاشتها المنحنية العملاقة قياس 55 بوصة الممتدة عبر مقصورة القيادة، مدعومة بنظام المساعدة الذكي "Super Cruise" للقيادة الذاتية على الطرق السريعة ونظام الصوت الفاخر من AKG.

بينما تتجه كاديلاك برمجياً نحو تسييل محفظتها بالكامل عبر نسخ "Escalade IQ" الكهربائية، يبقى الطلب الاستثماري على فئات البنزين التقليدية مرتفعًا بشدة بصالات البيع.

ويتوقع خبراء السيارات أن يتسبب إلغاء فئة 1SA في ضغوط لوجستية ومادية على شركات الليموزين والنقل الفاخر التي كانت تعتمد على الفئة الاقتصادية لتقليص نفقات الأساطيل، مما قد يرفع أسعار السيارات المستعملة والنسخ الراكدة من موديلات 2026 بالتوكيلات بنهاية عام 2026 الحالي.

إسكاليد 2026
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