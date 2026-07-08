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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مشكلة نفاد الشحن المفاجئ.. حلول ذكية وبسيطة لإطالة عمر البطارية

نفاد الشحن المفاجئ
نفاد الشحن المفاجئ
لمياء الياسين

إذا كنت تعاني من مشاكل في الحفاظ على شحن موبايلك طوال اليوم، فإليك بعض النصائح التي قد ساعدك على تحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتفك:

1.  إغلاق التطبيقات:

تأكد من إغلاق التطبيقات في الخلفية التي لا تستخدمها فهي تستهلك طاقة البطارية بشكل كبير فعليك استخدم إعدادات الهاتف لإغلاق التطبيقات غير الضرورية وتحديث التطبيقات إلى أحدث إصدار.

2. التحكم في سطوع الشاشة:

السطوع العالي للشاشة من أكبر العوامل يؤثر على عمر البطارية فعليك ضبط سطوع الشاشة إلى مستوى منخفض مناسب أو استخدم الوضع التلقائي الذي يضبط السطوع بناءً على الإضاءة المحيطة.

3.وضع الطاقة المنخفضة:

تقدم معظم الهواتف الذكية وضع الطاقة المنخفضة فهو يقلل من استخدام الموارد مثل عمليات الخلفية وتحديث التطبيقات. استخدم هذه الميزة عندما يتبقى لديك شحن قليل.

4. إيقاف البلوتوث :

كلا من البلوتوث والـ Wi-Fi يمكن أن يستهلكا طاقة البطارية حتى عندما لا تكون في حاجة إليهما. تأكد من إيقاف تشغيلهما عندما لا تكون بحاجة إلى الاتصال بشبكة أو أجهزة أخرى.

5. تقليل  الإشعارات:

تلقى الإشعارات من التطبيقات يمكن أن تستهلك طاقة البطارية. قم بتقليل عدد الإشعارات التي تتلقاها من التطبيقات غير الضرورية أو قم بتعديل إعدادات الإشعارات لتقليل الاستهلاك.

6. وضع الطيران:

في حالات الطوارئ أو عندما تحتاج إلى إطالة عمر البطارية بشكل كبير، يمكنك تفعيل وضع الطيران. هذا الوضع يوقف جميع عمليات الاتصال بالشبكات ولكنه لن يؤثر على التطبيقات التي لا تعتمد على الشبكة.

7.  تحديث النظام:

تأكد من تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك إلى أحدث إصدار. التحديثات غالبًا ما تتضمن تحسينات في إدارة البطارية والأداء.

8.  درجات الحرارة المرتفعة:

درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر سلبا على البطارية وتقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالشحن، لذا حاول تجنب تعريض الهاتف لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية.

الهواتف الذكية نفاد الشحن إغلاق التطبيقات عمر البطارية Wi Fi إعدادات الإشعارات

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