"من التعبيرية إلى التجريد".. قراءة نقدية في أعمال الفنان أحمد فتح الله بقاعة الباب.. الأربعاء

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، ندوة فنية بعنوان "غنائيات التصوير.. من التعبيرية إلى التجريد"، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للمعرض الفني للفنان أحمد فتح الله، والمقام حاليا بقاعة الباب بساحة متحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية.

تأتي هذه الندوة في سياق حرص قطاع الفنون التشكيلية على تقديم قراءة تحليلية ونقدية للتجارب الإبداعية المعاصرة، حيث تستعرض الندوة المسار الفني للفنان التشكيلي الراحل أحمد فتح الله. وذلك في السابعة مساء غدا الأربعاء الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٦..

تسلط الندوة الضوء على التحولات الأسلوبية في أعمال " فتح الله"، وانتقاله من ملامح المدرسة التعبيرية إلى رحاب الفن التجريدي، وكيف استطاع صياغة لغة بصرية خاصة تجمع بين الغنائية والتشكيل.

يشارك في الندوة نخبة من قامات الفن والنقد التشكيلي؛ حيث يحاضر فيها الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بمشاركة الناقد والفنان صلاح بيصار، والفنان أيمن لطفي، وذلك في قراءة فنية معمقة تستهدف استكشاف دلالات "الغنائية" في التكوينات البصرية.