مهرجان البحرين السينمائي الدولي يتلقى 894 مشاركة من 55 دولة

أكد المدير الفني لمهرجان البحرين السينمائي الدولي عمار زينل أن تحضيرات الدورة السادسة لمهرجان البحرين السينمائي الدولي لهذا العام شهدت خطوات متقدمة وتحولات نوعية في مسابقة المهرجان لتصبح المشاركات دولية.



وكشف زينل أن إدارة المهرجان تلقت 894 مشاركة من 55 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن الدورة السادسة شهدت تحولاً نوعياً في مسابقة المهرجان، حيث أصبحت دولية هذا العام.



وأوضح أن الدورة ستضم باقة من الورش التدريبية والندوات والبرامج المصاحبة التي تستهدف دعم وتشجيع صناع الأفلام البحرينيين بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج خلال الفترة المقبلة.



كما أضاف أنه من المتوقع أن تشهد الدورة السادسة حضوراً نوعياً ولافتاً لنجوم الفن وصناع السينما من داخل البحرين وخارجها، بما يعزز من مكانة المهرجان كمنصة سينمائية وثقافية تجمع مختلف التجارب والخبرات.



وأردف أن المهرجان يعمل على بناء شراكات إقليمية ودولية تحقق أهدافه وتسهم في توسعة وتعزيز حضوره، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام صناع الأفلام البحرينيين ويمنحهم فرصاً أكبر للتطوير والانتشار.



وفي ذات السياق أشار زينل إلى أن مملكة البحرين نجحت على الدوام في إيصال رسائل السلام والانفتاح إلى العالم، مؤكداً أن مهرجان البحرين السينمائي يمثل جزءاً من هذه المنظومة الثقافية والحضارية التي تعكس صورة البحرين كحاضنة للإبداع والتنوع الثقافي

