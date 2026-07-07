قبل اجتماع حسم أسعار الفائدة.. البنك المركزي يسحب 30 مليار جنيه من السيولة عبر السوق المفتوحة

قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة بقيمة 30 مليار جنيه من البنوك العاملة بالسوق المحلية، من خلال عطاء الودائع الأسبوعي لأجل 7 أيام، بعائد ثابت قدره 19.5%، في إطار أدواته لإدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي عبر عمليات السوق المفتوحة.

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، اليوم الثلاثاء، شاركت ثلاثة بنوك في العطاء بإجمالي طلبات بلغت 30 مليار جنيه، وتم قبولها بالكامل بنسبة تخصيص 100%، على أن يتم رد الودائع في 14 يوليو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة قبل 48 ساعة من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 9 يوليو 2026، والذي سيشهد اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.