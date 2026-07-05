قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبروت ستات الصعيد.. مشاجرة بالآلي بين النساء في قرية نجع عزوز بقنا تنتهي| تفاصيل
بسبب رش المياه بالطريق .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بشتيل
مديحة حمدي: أعود للفن بعد إجازة الصيف.. وأقرأ عدة سيناريوهات بعد تحسن حالتي الصحية| خاص
إبراهيم حسن لـ أحمد موسى: بوجه تحية من خلالك للشعب الفلسطيني اللي بيشجع منتخب مصر
نتنياهو: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
وليد جاب الله: الدولة تسعى دائما لوضع المواطن في أولوية الاهتمام
قاليباف: لسنا في حالة سلام مع أمريكا.. ولن نعترف بإسرائيل
الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
تعليق عاجل من مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم بعد امتحان انجليزي الثانوية العامة
لأول مرة منذ 4 أشهر.. تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة
العرابي: مصر في سباق مع التطورات العلمية.. ولديها إنجاز عسكري علمي
كل فلسطين وغزة بيحبوك.. أول تعليق من الرسام الفلسطيني على صورة حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخميس المقبل.. البنك المركزي يحسم مصير الفائدة..اعرف القرار

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يبدأ البنك المركزي المصري؛ مساء غدا الخميس 21-5-2026؛ في حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية خلال اجتماع من المقرر تنظيمه عبر لجنة السياسات النقدية.

ماذا تعني سعر الفائدة للاقتصاد

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

البنك المركزي

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

المركزي يرفع سعر الفائدة بمعدل 1%

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

البنك المركزي المصري

توقعات سعر الفائدة

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن اجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده غدًا؛ حيث يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلي الابقاء علي سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية علي التوالي.

و أرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين و استمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

البنك المركزي

سعر الفائدة الحالي

في الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية والمنعقد في مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية  للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

تثبيت الفائدة

وعلقت قالت هبة منير، محلل أسواق المال، أن تداعيات الجيوسياسية  بسبب الحرب التي تشهدها المنطقة لا تزال مؤثرة علي اقتصادنا القومي بالرغم من استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.

وارتفع معدل الاحتياطي النقدي  بمعدل  1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو2026.

أوضحت أن المؤشرات التي نجحت فيها مصر حيث أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير  خلال اجتماعه المقبل

سعر الفائدة لجنة السياسيات النقدية مال واعمال اخبار مصر الاقتصاد المصري البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

المتهم

عايزة تشتغل.. القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب في الإسكندرية

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان في القطامية لـ 20 أكتوبر

المستشار محمد السعيد الشربيني

قرار عاجل في محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع الخامس

بالصور

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد