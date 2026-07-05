الخميس المقبل.. البنك المركزي يحسم مصير الفائدة..اعرف القرار

يبدأ البنك المركزي المصري؛ مساء غدا الخميس 21-5-2026؛ في حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية خلال اجتماع من المقرر تنظيمه عبر لجنة السياسات النقدية.

ماذا تعني سعر الفائدة للاقتصاد

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

المركزي يرفع سعر الفائدة بمعدل 1%

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

توقعات سعر الفائدة

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن اجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده غدًا؛ حيث يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلي الابقاء علي سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية علي التوالي.

و أرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين و استمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

سعر الفائدة الحالي

في الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية والمنعقد في مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

تثبيت الفائدة

وعلقت قالت هبة منير، محلل أسواق المال، أن تداعيات الجيوسياسية بسبب الحرب التي تشهدها المنطقة لا تزال مؤثرة علي اقتصادنا القومي بالرغم من استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.

وارتفع معدل الاحتياطي النقدي بمعدل 1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو2026.

أوضحت أن المؤشرات التي نجحت فيها مصر حيث أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل