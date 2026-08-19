ترامب: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكن لن أتحدث عنه

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية بتصريحات حول الهجوم الإسرائيلي على سوريا.

وقال ترامب : "أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر".

ونقلت القناة 12 عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية بالمطار السوري المستهدف.

وتابعت، القناة 12 عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن تعتقد أن المعلومات التي كانت بحوزة إسرائيل بشأن مطار أبو الظهور السوري دقيقة.

وأضافت نقلا عن المسؤول الأمريكي أن إسرائيل تهربت من التوصل إلى إقامة غرفة مشتركة مع سوريا لمنع الاحتكاك.

كما أوردت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر عسكري ثان قوله إن آخر ما نحتاجه حرب مفتوحة مع تركيا فلدينا ما يكفي من الساحات المشتعلة.

كما أوردت القناة 15 العبرية ما كشفه مسؤولون إسرائيليون كبار، أنهم حذروا مسؤولين سوريين كبارا بشكل مباشر في الأيام التي سبقت الهجوم: "نحن نعلم أن الأتراك قادمون.. هذا انتهاك للوضع الراهن".

وتابع المسئولون: "في إسرائيل، أدركوا في وقت مبكر نسبيًا أن الأتراك، على الأرجح، ينوون إنشاء وجود عسكري دائم وهام في سوريا وحاولوا تجنب ذلك من خلال تحذيرات دبلوماسية.