قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027
برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما علي الأهلي بهدفين نظيفين
قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟
مسرى يطرق الأبواب.. ماذا يحدث في الطقس خلال الأيام المقبلة؟
ترامب: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكن لن أتحدث عنه
الأهلي وبرشلونة.. حمزة عبدالكريم يصافح زملائه القدامي قبل مبارة كأس خوان جامبر
رفض الاحتفال.. حمزة عبد الكريم يسجل هدف برشلونة الأول في مرمى الأهلي
كيف يؤثر المشهد السياسي على الوضع الاقتصادي؟.. خبير يوضح
هيئة الدواء لـ المواطنين: ممنوع شراء حقن التخسيس عبر السوشيال أو من دون ترخيص
سنتكوم: تحويل مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران
محافظ الدقهلية يقود ماراثون «ممشى المنصورة» الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكن لن أتحدث عنه

ترامب
ترامب
محمد على

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية  بتصريحات حول الهجوم الإسرائيلي على سوريا.

وقال ترامب : "أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر".

ونقلت القناة 12 عن مسؤول أمريكي قوله إن  إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية بالمطار السوري المستهدف.

وتابعت، القناة 12 عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن تعتقد أن المعلومات التي كانت بحوزة إسرائيل بشأن مطار أبو الظهور السوري دقيقة.

وأضافت نقلا عن المسؤول الأمريكي أن إسرائيل تهربت من التوصل إلى إقامة غرفة مشتركة مع سوريا لمنع الاحتكاك.

كما أوردت  القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر عسكري ثان قوله إن آخر ما نحتاجه حرب مفتوحة مع تركيا فلدينا ما يكفي من الساحات المشتعلة.

كما أوردت القناة 15 العبرية ما كشفه مسؤولون إسرائيليون كبار، أنهم حذروا مسؤولين سوريين كبارا بشكل مباشر في الأيام التي سبقت الهجوم: "نحن نعلم أن الأتراك قادمون.. هذا انتهاك للوضع الراهن".

وتابع المسئولون: "في إسرائيل، أدركوا في وقت مبكر نسبيًا أن الأتراك، على الأرجح، ينوون إنشاء وجود عسكري دائم وهام في سوريا وحاولوا تجنب ذلك من خلال تحذيرات دبلوماسية.

إسرائيل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوريا الهجوم الإسرائيلي ترامب الرئيس الأمريكي دبلوماسية مسؤولين سوريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم إظهار الرقبة من الحجاب في صيحات الموضة؟.. هل يجوز الحلف على المصحف كذبا لتجنب المشكلات؟.. حكم التهادي بـ حلوى المولد النبوي

جانب من القوافل الدعوية

الأوقاف تنظم 1074 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان: «تشجيع الشباب على العمل التطوعي»

علي فخر

هل يجوز نصح الفتاة بسبب الحجاب غير المكتمل؟.. أمين الفتوى يوضح

بالصور

تحذير أمريكي من سيارات قد تشتعل فجأة.. 3.2 مليون سيارة في دائرة الخطر

سيارات مستعلة
سيارات مستعلة
سيارات مستعلة

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد