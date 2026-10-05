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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني.. مسيرة روسية تضرب الجسر الشمالي في كييف

مسيرة روسية تضرب الجسر الشمالي في كييف
مسيرة روسية تضرب الجسر الشمالي في كييف
القسم الخارجي

تعرض الجسر الشمالي في العاصمة الأوكرانية كييف لضربة بطائرة مسيرة روسية، ما تسبب في أضرار كبيرة بالطريق وتعليق حركة المرور مؤقتاً، في أحدث هجوم يستهدف الجسور الممتدة فوق نهر دنيبر داخل العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن مسيرة روسية من طراز «جيران» أصابت طريق الجسر الشمالي، ما أدى إلى إحداث حفرة كبيرة في منتصف أحد مسارات المرور وإلحاق أضرار بالغة بالطريق.

وأكدت سلطات كييف وقوع الحادث والأضرار التي لحقت بالجسر، مشيرة إلى تعليق حركة المرور مؤقتاً، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الضربة.

وجاء الهجوم بالتزامن مع وجود المستشار الألماني فريدريش ميرتس في كييف، حيث يزور العاصمة الأوكرانية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت الصحافة الأوكرانية إلى أن الهجوم على الجسر تزامن مع زيارة ميرتس، في وقت كانت فيه كييف تتوقع استمرار الهدوء خلال وجود شخصيات أجنبية رفيعة المستوى في العاصمة، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام أوكرانية.

وتأتي الضربة ضمن سلسلة هجمات استهدفت الجسور في كييف خلال الأيام الأخيرة، وسط محاولات من سلطات العاصمة لحماية هذه المنشآت باستخدام أنظمة مضادة للطائرات.

وبحسب التقارير، تواجه السلطات الأوكرانية صعوبة في منع الهجمات المتكررة على الجسور، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الأضرار التي لحقت بالمعابر الرئيسية على حركة النقل والإمدادات داخل العاصمة.

كييف مسيرة روسية المستشار الألماني فريدريش ميرتس روسيا وأوكرانيا مسيرة روسية تضرب جسر أوكراني

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