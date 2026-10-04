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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحملان معدات عسكرية.. روسيا تقصف سفن شحن أوكرانية قبالة ميناء أوديسا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة الجسر الشمالي فوق نهر دنيبر الذي يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية، بغارة جوية، اليوم.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى إصابة سفينتي شحن في شمال غرب البحر الأسود كانتا تنقلان ممتلكات عسكرية إلى ميناء أوديسا.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ إستهدفت القوات الروسية استهدف بطائرات مسيرة سفينة شحن تنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء أوديسا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " "تواصل القوات المسلحة الروسية ضرب مرافق البنى التحتية للمواني الأوكرانية والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "الليلة الماضية، نتيجة لضربة جوية مسيرة على معبر بحري شرق مدينة أوديسا، أصيبت سفينة شحن تنقل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

كانت الوزارة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه تم استهداف مركز لوجستي لشركة "نوفايا بوتشتا" الأوكرانية في مدينة تشورنومورسك، ومركز بيانات في أوديسا، بواسطة طائرات مسيرة من طراز "غيران".

وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والموانئ وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود ميناء أوديسا

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