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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: قواتنا أصابت مجمع صناعي في ميناء "إسماعيل" بأوديسا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات ليلية شنتها القوات في كييف أدت إلى إصابة جسر فوق نهر دنيبر كان يستخدم لنقل القوات والإمدادات العسكرية إلى تابعة للجيش الأوكراني.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى إصابة محطة كهرباء فرعية في كييف تُغذي منشآت المجمع الصناعي العسكري في كييف ومقاطعتها.

كما نجحت القوات الروسية في إصابة مجمع صناعي في ميناء "إسماعيل" بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لنقل الشحنات العسكرية إلى الجيش الأوكراني.

كما أصابت النيران الروسية  سفينة شحن في البحر الأسود وهي في طريقها إلى ميناء أوديسا وعلى متنها معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة للجيش الأوكراني

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود ميناء أوديسا

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