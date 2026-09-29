الدفاع الروسية: تحطم قاذفة القنابل الاستراتيجية Tu-95 خلال طلعة تدريبية في أمور

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تحطم قاذفة القنابل الاستراتيجية Tu-95 خلال طلعة تدريبية في مقاطعة أمور، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وزارة الدفاع الروسية: “مقتل 6 من أفراد الطاقم وإصابة فرد آخر جراء تحطم قاذفة القنابل الاستراتيجية”.

وفي وقت سابق، حذرت روسيا اليوم الثلاثاء من أن أي محاولة لفرض حصار على منطقة كالينينغراد من قبل المملكة المتحدة أو حلف شمال الأطلسي ستواجه برد باستخدام جميع الوسائل، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وفي بيان على تطبيق تيليجرام، قالت السفارة الروسية في لندن هذا الكلام رداً على تقارير إعلامية بريطانية ناقشت إمكانية فرض حلف شمال الأطلسي حصاراً على كالينينغراد أو عدم الاعتراف بالسيادة الروسية على المنطقة.