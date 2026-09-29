«مستقبل وطن»: «شرايين الخير» درع اجتماعي يصون الأسرة المصرية ويترجم رعاية القيادة السياسية

أكد هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الاستمرار الدؤوب والتوسع المستمر في إطلاق مراحل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار «شرايين الخير»، يمثل تجسيدًا حيًا للحرص الرئاسي على حماية المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسرة المصرية، موضحًا أن المبادرة أضحت مظلة أمان اجتماعي متكاملة تتجاوز الدور التكافلي التقليدي لتتحول إلى ملحمة مجتمعية ترسي دعائم الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي في مختلف محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها المحافظات الحدودية والنائية.

وثمّن «عبد السميع»، في بيان، اليوم الثلاثاء، جهود وزارة الداخلية في تنظيم وتوسيع نطاق المبادرة عبر توفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن هذه التخفيضات الهائلة المقترنة بجودة المنتجات والسلع المطروحة أحدثت توازناً حقيقياً في الأسواق، مضيفًا أن الإقبال الجماهيري الواسع والشديد على المنافذ والسرادقات يعكس الثقة المطلقة للمواطنين في المبادرات الوطنية التي تحظى برعاية ودعم مباشر من القيادة السياسية.

وأشار هاني عبد السميع إلى أن «شرايين الخير» تعبر عن رؤية الدولة الشاملة في امتصاص آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، من خلال التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والقطاع الخاص والفاعليات المجتمعية، مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يتابع عن كثب الأثر الإيجابي الملموس لهذه المبادرات على أهالي محافظة البحر الأحمر، حيث يسهم الانتشار الجغرافي للمنافذ في ضمان وصول الدعم والسلع الميسرة لكل بيت ومواطن على أرض المحافظة.

طرح منافذ المبادرة بالمدن والمراكز النائية بالمحافظات

وأضاف عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن الإشادات الشافية والإقبال الكثيف من جانب الأهالي والمواطنين بالدعم الرئاسي المتواصل تؤكد نجاح الدولة في بناء جسور متينة من التضامن مع المواطن، موضحًا أن الاستمرار في طرح منافذ المبادرة بالمدن والمراكز النائية بالمحافظات ينشط حركة الأسواق الموازية ويحد من أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، مما يعزز مفاهيم التكافل الوطني ويعطي انطباعًا راقيًا عن قوة الدولة في إدارة ملف الحماية الاجتماعية.

واختتم هاني عبد السميع بالمطالبة بتعزيز واستدامة مثل هذه المبادرات الاستراتيجية التي تصون كرامة المواطن وتؤمن احتياجاته اليومية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر يضع كل إمكانياته الكوادرية والتنظيمية لتدعيم هذه الجهود والوصول بها إلى كافة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتظل مصر دائمًا نموذجًا يحتذى به في التلاحم المجتمعي والاهتمام بالإنسان.