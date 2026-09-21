قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة
القبض على سائق نقل صدم سيارة في الشرقية
هجوم مؤجل.. أكسيوس: ترامب يتراجع عن ضرب الحوثيين في آخر لحظة
وزير التعليم: استغلال الإمكانات وتحقيق الانضباط بالمدارس ينعكس على جودة العملية التعليمية
وكالة الفضاء المصرية تبحث مع الصين بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية
لماذا قدم القرآن لفظ الجلالة على العلماء؟.. رمضان عبدالمعز يوضح
إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع وصول الإعصار دوجوان
خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي
بيراميدز يواجه المريخ بينتيو في دوري أبطال إفريقيا.. اعرف موعد مباراتي الذهاب والإياب
الرئيس السيسي يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية
عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد انقطاع وجيز في الولايات المتحدة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أحمد عبد الجواد: خدمة المواطن والوقوف إلى جانبه جزء أساسي من مسؤولية حزب مستقبل وطن

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن الأمم ترتقي بالعلم، ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بالتعليم وجودته والمنظومة التعليمية بشكل متكامل، موضحًا أن الحزب إلى جانب دوره التشريعي والرقابي الذي يقوم به نوابه تحت قبة البرلمان، لن يتأخر عن أداء دوره الخدمي، لأن خدمة المواطن والوقوف إلى جانبه جزء أساسي من مسؤولية الحزب.

تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

في إطار المبادرات التي يتبناها حزب مستقبل وطن لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، انطلقت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، في ثاني جولات الحزب لزيارة محافظة الغربية ضمن جولات الحزب لزيارة مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ حزمة من المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وتفقدت قيادات حزب مستقبل وطن، في مستهل فعاليات الجولة بمحافظة الغربية، مدرسة فيشا سليم بمركز طنطا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة، حيث وفر الحزب المكاتب والمقاعد اللازمة للطلاب، إلى جانب تجهيز دورات المياه والمعامل، وتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها المدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

الحزب سيظل داعمًا للدولة المصرية

وأكدت قيادات الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيظل داعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن ما يقوم به الحزب من مبادرات وخدمات يأتي انطلاقًا من إيمان قياداته بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة وخدمة المواطنين، وأن دور الحزب سيظل دائمًا في خدمة الناس وبينهم.

وأشار قيادات الأمانة المركزية، إلى أن توفير تعليم جيد لا يتوقف عند المناهج الدراسية، وإنما يبدأ أيضًا من توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التعلم والتحصيل.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية حزب مستقبل وطن في مساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها، وفقًا لما يتم رصده من احتياجات فعلية على أرض الواقع.

وتتواصل جولات حزب مستقبل وطن بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد الجولات تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات الخدمية، من بينها رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، وتنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظات، إلى جانب تجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين ، وعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب بكافة المحافظات ، فضلًا عن افتتاح مقار الحزب بالمحافظات.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن أحمد عبد الجواد النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

هريدي: مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة تعكس أهمية الحضور المصري

الناتو وروسيا

الكرملين: مناورات الناتو في البلطيق هدفها التدريب على اعتراض السفن التجارية

زواج

«هاغيره بعد الجواز».. جملة تهدد مستقبل استقرار الزيجات

بالصور

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد