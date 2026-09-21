أيمن يونس: الزمالك يمر بأزمة صعبة قبل القمة.. وأموال بيزيرا يجب أن تذهب للفريق

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن أموال صفقة بيزيرا يجب أن يتم توجيهها بالكامل إلى فريق الكرة وسداد مستحقات اللاعبين، مشيرًا إلى ضرورة الفصل بين ميزانيات مختلف الألعاب داخل النادي.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "فلوس بيزيرا لازم كلها تتصرف على فريق الكرة ومستحقات اللاعبين، ولا دخل لفرق الصالات، ولازم كل حاجة تتصرف على حاجتها لوحدها".

وأضاف: "لاعيبة الزمالك محتاجة دفعة مادية قبل مباراة القمة، وهناك ضغط على الإدارة بسبب لقاء الأهلي ومستحقات اللاعبين قبل المباراة، ومش عارف هو مفيش حلول غير كده".

وتابع: "الزمالك عنده حالة صعبة ولازم يكون فيه حل، وبيزيرا لوى دراع الزمالك بسبب عدم وجود فلوس في النادي".

وأكمل: "مجلس الزمالك مموت نفسه، ولكن المحصلة صفر؛ لأنها إدارة هاوية".

وواصل: "لا مانع من منح المستثمر 60% من شركة الكرة، ولكن مع منح الإدارة حق الرجوع لها في بيع اللاعبين أو التعاقدات وبعض الأمور الإدارية".

وأضاف: "إدارة الزمالك هاوية، وستجعل الزمالك مثل الإسماعيلي، وفكرة إنك تجيب شخص ناجح في مكانه وتقول هو ده المناسب للزمالك، ده غلط وشغل قديم بتاع هواة".

واختتم يونس تصريحاته قائلًا: "على مدار التاريخ لم نرَ الأهلي والزمالك بهذا الضعف قبل مباراة القمة، ودائمًا بيكون فريق متفوق على الآخر، ومكسب المباراة سيكون معنويًا فقط للفائز ولن يمنحه الدوري، والفريقان عندهما مشاكل فنية".