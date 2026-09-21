مع ارتفاع أسعار الذهب، يتجه كثير من المواطنين إلى بيع بعض المشغولات الذهبية للاستفادة من زيادة سعر الجرام، لكن الحصول على أفضل قيمة عند البيع لا يعتمد فقط على معرفة سعر الذهب في ذلك اليوم، وإنما يتطلب الانتباه إلى مجموعة من التفاصيل التي يمكن أن تؤثر على المبلغ النهائي الذي يحصل عليه صاحب المشغولات.

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

قال حسن محمد خبير فى شراء وبيع الذهب، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه توجد أخطاء شائعة قد تجعل الشخص يبيع بسعر أقل من القيمة التي كان يمكن الحصول عليها، خاصة إذا لم يكن على دراية بالفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، أو لم ينتبه إلى المصنعية والدمغة والوزن.

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

1- البيع دون معرفة سعر الذهب في نفس اليوم

من أكثر الأخطاء التي قد تسبب خسارة عند بيع المشغولات، الذهاب إلى محل الذهب دون معرفة السعر المعلن للجرام في يوم البيع.

ويُفضل قبل اتخاذ قرار البيع متابعة سعر الذهب عيار المشغولة نفسها، لأن قيمة الذهب تختلف باختلاف العيار، كما أن السعر يتغير باستمرار وفق حركة السوق.

ومعرفة السعر التقريبي للجرام تساعد صاحب المشغولات على تكوين تصور مبدئي عن قيمة ما يملكه قبل التفاوض على السعر النهائي.

2- الاعتقاد أن المصنعية التي دُفعت عند الشراء ستُسترد

عند شراء المشغولات الذهبية يدفع المستهلك سعر الذهب بالإضافة إلى المصنعية والدمغة وغيرها من التكاليف، لكن عند البيع لا يحصل عادةً على قيمة المصنعية التي دفعها وقت الشراء باعتبارها جزءًا ثابتًا من قيمة الذهب.

ولهذا فإن مقارنة سعر الشراء القديم بسعر البيع الحالي بشكل مباشر قد تعطي انطباعًا غير دقيق عن المكسب أو الخسارة.

القيمة الأساسية عند البيع ترتبط بوزن الذهب وعياره وسعر الجرام وقت البيع، مع مراعاة ما يطبقه التاجر من سعر شراء للمشغولات.

3- عدم التأكد من الوزن والعيار

من المهم معرفة وزن المشغولة وعيارها قبل البيع، خاصة إذا كانت القطعة تحتوي على أحجار أو أجزاء ليست من الذهب.

فليس كل وزن القطعة بالضرورة وزن الذهب الخالص الذي سيُحسب على أساسه السعر، ولذلك يجب معرفة الوزن الذي سيُعتمد في عملية البيع.

كما يُفضل التأكد من العيار المدون على القطعة، مثل عيار 18 أو 21 أو غيرهما، لأن سعر الجرام يختلف حسب العيار.

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

4- البيع لأول تاجر دون مقارنة

الاستعجال في البيع قد يجعل صاحب الذهب يقبل أول سعر يُعرض عليه، رغم أن هناك اختلافات في أسعار الشراء التي قد يقدمها التجار.

لذلك يمكن سؤال أكثر من محل عن سعر شراء المشغولات في نفس الوقت، مع توضيح الوزن والعيار، ثم مقارنة المبلغ النهائي وليس مجرد السعر المعلن للجرام.

ومن المهم أن تكون المقارنة بين عروض تخص نفس الوزن والعيار ونفس المشغولة، حتى تكون النتيجة أكثر دقة.

5- عدم الحصول على تفاصيل عملية البيع

قبل تسليم المشغولات، من الأفضل معرفة كيفية حساب السعر النهائي، وما إذا كان هناك أي خصم أو تكلفة مرتبطة بالقطعة أو بالأحجار الموجودة بها.

كما يجب مراجعة الوزن والسعر والحساب النهائي قبل إتمام عملية البيع، والاحتفاظ بالفاتورة أو المستندات المرتبطة بالشراء إذا كانت متاحة.

هل ارتفاع الذهب يعني أن وقت البيع مناسب؟