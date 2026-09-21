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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«زهرة».. شخصية ثقافية تفاعلية جديدة في مكتبة مصر العامة فرع الزيتون

زهرة في مكتبة مصر العامة
زهرة في مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

أطلقت مكتبة مصر العامة – فرع الزيتون شخصية ثقافية تفاعلية تحمل اسم «زهرة»، لتكون جسرا جديدا بين المكتبة وروادها، وتسهم في تقديم المحتوى الثقافي والتوعوي بصورة مبسطة ومبتكرة.

وظهرت شخصية «زهرة» بالتزامن مع الموسم الصيفي لعام 2026، لتصبح وجها تفاعليا قريبا من أعضاء المكتبة، من خلال مشاركتها في تقديم مجموعة متنوعة من الموضوعات الثقافية والمعرفية، إلى جانب التعريف بخدمات المكتبة وأنشطتها وفعالياتها، بما يتناسب مع تنوع اهتمامات جمهور المكتبة واختلاف فئاته العمرية.

وتجمع «زهرة» بين القراءة والثقافة والمحتوى الإبداعي، حيث تظهر من خلال القصص المصورة، والفيديوهات القصيرة، والمنشورات التي تقدم معلومات عن الكتب والقراءة، فضلا عن المحتوى الذي يعرّف بخدمات المكتبة وأنشطتها، إلى جانب موضوعات توعوية وثقافية وفنية متنوعة.

وقالت سها جمال الدين، أخصائي أنشطة بمكتبة مصر العامة فرع الزيتون، إن فكرة «زهرة» جاءت بهدف تقديم الثقافة والقراءة بصورة أكثر قربا من الجمهور، موضحة أن الشخصية لا تقتصر على الأطفال فقط، وإنما تخاطب مختلف الفئات العمرية، من خلال محتوى مبسط ومتنوع يساعد على جعل المكتبة والكتاب جزءا من التجربة اليومية للجمهور.

وأضافت أن «زهرة» تقدم للأطفال المحتوى الثقافي بطريقة مرحة تشجعهم على اكتشاف الكتب والقصص، كما تشارك في تقديم محتوى معرفي وتوعوي يناسب الشباب والكبار، بما يعزز التواصل المستمر بين المكتبة وروادها عبر المنصات الرقمية.

ومن أبرز الأدوار التي قدمتها شخصية «زهرة» سلسلة «آداب المكتبة مع زهرة: المعرفة تبدأ بالسلوك»، والتي تستهدف تنمية وعي المستفيدين بالسلوكيات المرتبطة بالحفاظ على الكتب والمقتنيات داخل المكتبة، والتأكيد على أهمية التعامل مع المكتبة باعتبارها مساحة مشتركة للمعرفة والتعلم.

كما تشارك الشخصية في تقديم محتوى متنوع يشمل القصص المصورة وملخصات الكتب، والفيديوهات القصيرة والمحتوى الرقمي، وتبسيط المفاهيم والمعلومات الثقافية والعلمية، والتعريف بخدمات المكتبة وأنشطتها وفعالياتها، إلى جانب الموضوعات الفنية والإبداعية والنصائح والمحتوى التوعوي الذي يلبي احتياجات الجمهور واهتماماته.

وأكدت سها جمال الدين أن حضور «زهرة» عبر المنصات الرقمية المختلفة للمكتبة يمثل امتدادا لدورها داخل الفرع، حيث تظهر في المحتوى المنشور عن المكتبة وأنشطتها، بما يجعلها حلقة وصل مستمرة مع الجمهور، ويساعد على تقديم الرسائل الثقافية بصورة أكثر حيوية وتفاعلا.

وتأتي هذه التجربة في إطار توجه مكتبة مصر العامة – فرع الزيتون نحو الاستفادة من أدوات وأساليب التواصل الحديثة في الوصول إلى الجمهور، وتقديم الثقافة بصورة مبسطة وجاذبة، بما يسهم في تعزيز علاقة رواد المكتبة بالقراءة والمعرفة، وتحويل المحتوى الثقافي إلى تجربة يومية أكثر تفاعلا.

وتحمل شخصية «زهرة» رسالة بسيطة تعبر عن فكرتها ودورها: «كل كتاب يمكن أن يفتح بابا جديدا للمعرفة»، لتصبح شخصية من المكتبة ولكل من يحب أن يقرأ ويتعلم ويكتشف ويبدع.

فرع الزيتون شخصية ثقافية تفاعلية زهرة مجموعة متنوعة

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