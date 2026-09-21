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محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد
ولي العهد السعودي الأمير محمد
محمد على

أطلق  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي  رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أولى إصدارات شركة «سير» الوطنية للسيارات تحت مسمى «إكزوبوت».

يأتي ذلك ، تجسيداً للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية 2030، وتعزيزاً لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.

 قال  ولي العهد: «يمثّل إطلاق أولى سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في هذا القطاع».

وتُعدّ سيارة «إكزوبوت» بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة «سير»، ضمن أسطول مكوّن من سبع إصدارات ستُطرح تباعاً خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة، لتلبية مختلف احتياجات العملاء.

وسيجري إنتاج جميع الفئات في مجمع «سير» الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تُعدّ الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدماً على مستوى العالم.

وتتميز «إكزوبوت» بتصميم فريد مستوحى من أرض المملكة، متجذّر في ثقافتها ومعبّر عن رؤيتها، إذ جرى تصميم السيارات وهندستها محلياً وفق أعلى المواصفات العالمية، بما يُرسّخ مكانة المملكة قوةً إقليمية صاعدة في صناعة السيارات.

ومن المتوقع أن تُسهم الشركة بأكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تُحسّن الميزان التجاري بمقدار 80 مليار ريال (21 مليار دولار)، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف النوعية المباشرة وغير المباشرة بحلول عام 2034.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ولي العهد السعودي إدارة صندوق الاستثمارات العامة إكزوبوت مستهدفات رؤية 2030 شركة سير

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